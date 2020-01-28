شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور: الزمالك بدون 9 لاعبين أمام أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
أضاف أمير مرتضى فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك:" كارتيرون سيريح من 8 إلى 9 لاعبين خلال مواجهة الفريق الأنجولي خوفًا من تعرضهم للبطاقات الصفراء أو الاجهاد".
تابع المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك أن كارتيرون طالب اللاعبين بالتركيز على مواجهة وادي دجلة بالدوري المقرر لهاء مساء غدا الثلاثاء، والفصل بين الدوري والمشاركة في أفريقيا.
ويواجه الزمالك مساء السبت المقبل، نظيره اول أغسطس الأنجولي، في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
تطير بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى أنجولا غدًا عقب مباراة الفريق أمام وادي دجلة المقرر لها السابعة مساءً على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري.
ومن المقرر أن ينضم بعض لاعبي الزمالك الي قائمة الفريق المسافرة إلى أنجولا، عقب مباراة وادي دجلة، حيث من المنتظر أن ينضم للقائمة المسافرة لأنجولا كل من طارق حامد وعمر السعيد الغائبين عن مباراة وادي دجلة للإيقاف، وعبد الله جمعة الغائب عن مباراة دجلة للإصابة فيما سيتم استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق لإراحته خوفًا من تعرضه للإرهاق.
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