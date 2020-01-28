شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: ظروف صعبة وراء تراجع أدائى.. وحزين على رحيل أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش أنه مر بظروف صعبة في الفترة الماضية بالإضافة إلى تجديد إصابته التى كانت سببا رئيسيا فى ابتعاده عن مستواه الفنى.

وقال عمرو جمال، في تصريحات تليفزيونية: "واجهتني ظروف صعبة الفترة الماضية، حيث عندما عدت للأهلي في يناير الماضي كنت قريبا من المشاركة مع الفريق بشكل أساسي، ولكن تعرضت للإصابة بمزق في العضلة الأمامية، تسببت في ابتعادي عن الفريق لمدة شهرين وبعد عودتي تجددت الإصابة مرة أخرى"، مضيفا: "أحتاج للمشاركة في 4 مباريات على الأقل لكى أستعيد مستواى الفنى الذى كنت عليه"ّ.