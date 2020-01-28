عمرو جمال: ظروف صعبة وراء تراجع أدائى.. وحزين على رحيل أزارو

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وقال عمرو جمال، في تصريحات تليفزيونية: "واجهتني ظروف صعبة الفترة الماضية، حيث عندما عدت للأهلي في يناير الماضي كنت قريبا من المشاركة مع الفريق بشكل أساسي، ولكن تعرضت للإصابة بمزق في العضلة الأمامية، تسببت في ابتعادي عن الفريق لمدة شهرين وبعد عودتي تجددت الإصابة مرة أخرى"، مضيفا: "أحتاج للمشاركة في 4 مباريات على الأقل لكى أستعيد مستواى الفنى الذى كنت عليه"ّ.
وأعرب عمرو جمال عن حزنه الشديد لرحيل المغربي وليد أزارو، عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قائلاً: "حزين جدا لرحيل وليد أزارو، عن النادي للأهلي"، مؤكدا أن المهاجم المغربي أفضل من لعب بجوارهم في القلعة الحمراء".
وأضاف: "أزارو من أفضل المهاجمين الأجانب الذين جاءوا إلى النادي الأهلي في السنوات الماضية، وحقق أرقاما لم يحققها أى مهاجم أجنبي مع الفريق الأحمر".
وأوضح: "المهاجم المغربي أفضل من المهاجم الجابوني ماليك إيفونا، الذي لم يحقق الأرقام التي حققها أزارو"، موضحا: "بالتأكيد اللاعب سيعود للأهلي مرة أخرى بعد نهاية فترة اعارته مع نادي الاتفاق السعودي، لاحتياج الفريق لخدماته الفنية".
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