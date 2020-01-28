شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يوجه رسالة قوية لمنتقديه.. ويؤكد: "سنرى ماذا سيحدث فى النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مروان محسن مهاجم النادي الأهلي أن هناك حملة واضحة ضده في الفترة الماضية لانتقاده والتقليل من مستواه مع الفريق الأحمر، مشيرا إلى أنه لا يلتفت إلى ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مروان محسن في تصريحات لقناة أون سبورت: "أنا أتدرب وأشارك فقط ولا ألتفت لأي شيء يقال على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفاً: "أقول لكل من يهاجمني ويوجه لي الانتقادات استمر في ذلك وسنرى ماذا سيحدث في النهاية".

وعن موقف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا علق مروان محسن: "فوز الهلال على بلاتينيوم الزيمبابوي جعل المنافسة مشتعلة في المجموعة ولذلك لم يكن أمامنا سوى الانتصار على النجم الساحلي". واختتم مروان محسن تصريحاته قائلاً "سنلعب ضد الهلال من أجل الفوز وتصدر المجموعة".