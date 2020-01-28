شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يوجه رسالة قوية لمنتقديه.. ويؤكد: "سنرى ماذا سيحدث فى النهاية" والان مع تفاصيل الخبر
وقال مروان محسن في تصريحات لقناة أون سبورت: "أنا أتدرب وأشارك فقط ولا ألتفت لأي شيء يقال على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفاً: "أقول لكل من يهاجمني ويوجه لي الانتقادات استمر في ذلك وسنرى ماذا سيحدث في النهاية".
وعن موقف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا علق مروان محسن: "فوز الهلال على بلاتينيوم الزيمبابوي جعل المنافسة مشتعلة في المجموعة ولذلك لم يكن أمامنا سوى الانتصار على النجم الساحلي". واختتم مروان محسن تصريحاته قائلاً "سنلعب ضد الهلال من أجل الفوز وتصدر المجموعة".
ويدرس مجلس إدارة النادى الأهلى تكليف محمود الخطيب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني. وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر الخميس المقبل إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز مساء أمس الأحد على النجم الساحلي بهدف دون رد سجله النيجيري جونيور أجاي.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط فيما يحتل النجم الساحلي المركز الثاني بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتي بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.
وحقق الأهلي فوزًا صعبًا أمس على النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الأبطال .
وشهد مران الأهلى اليوم الإثنين، حضور محمود الخطيب رئيس النادى، والذى عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، فى الوقت الذى عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة هو الآخر مع اللاعبين، للحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الهلال السودانى المقبلة.
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