شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود عبدالعزيز، لاعب خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، عن موعد عودته للمشاركة مع الفريق، عقب الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر الماضي.
وقال عبد العزيز الذي حل ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "سأتحه إلى ألمانيا السبت المقبل من أجل متابعة حالتي وبناء عليها سيتحدد موعد عودتي للملاعب".
وأوضح: "ربما أعود للملاعب في فترة أقل من 4 أشهر، وزيارتي لألمانيا هي من ستحدد الأمر". وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على الاهتمام بإصابته ومتابعتها بشكل متواصل وتوفير كافة الامكانيات لعلاجه.
وتطير بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى أنجولا اليوم عقب مباراة الفريق أمام وادي دجلة المقرر لها السابعة مساءً على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري.
ومن المقرر أن ينضم بعض لاعبي الزمالك الي قائمة الفريق المسافرة إلى أنجولا، عقب مباراة وادي دجلة، حيث من المنتظر أن ينضم للقائمة المسافرة لأنجولا كل من طارق حامد وعمر السعيد الغائبين عن مباراة وادي دجلة للإيقاف، وعبد الله جمعة الغائب عن مباراة دجلة للإصابة فيما سيتم استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق لإراحته خوفًا من تعرضه للإرهاق.
وكان كارتيرون قد أعلن اليوم قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة وتم خلالها استبعاد كل من طارق حامد وعبد الله جمعة وعمر السعيد لأسباب سالفة الذكر، ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمد عبد الغني ومحمود جنش ومحمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
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