شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود عبدالعزيز، لاعب خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، عن موعد عودته للمشاركة مع الفريق، عقب الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر الماضي.

وقال عبد العزيز الذي حل ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "سأتحه إلى ألمانيا السبت المقبل من أجل متابعة حالتي وبناء عليها سيتحدد موعد عودتي للملاعب".

وأوضح: "ربما أعود للملاعب في فترة أقل من 4 أشهر، وزيارتي لألمانيا هي من ستحدد الأمر". وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على الاهتمام بإصابته ومتابعتها بشكل متواصل وتوفير كافة الامكانيات لعلاجه.

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