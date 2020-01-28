شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى لجماهير الزمالك: الفريق محتاج ثقتكم للعودة إلى مكانته الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جاهزية اللاعبين لخوض مباراة دجلة المقرر لها اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال أمير مرتضى، فى تصريحات تليفزيونية، إن الفريق الأبيض سيعود لمكانته الطبيعية فى ترتيب جدول الدورى المصرى، خاصة أنه يحتل المركز الرابع فى الفترة الحالية.

وأضاف المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك أن المنافسة على الدورى ما زالت طويلة، خاصة أن فريقه فقد التتويج باللقب فى الموسم الماضى فى آخر جولتين، موضحا أن اللاعبين لم يستطيعوا الحفاظ على فارق النقاط الكبير الذى كان مع المنافس.

ووجه أمير مرتضى منصور رسالة إلى الجماهير البيضاء قائلا: "نحتاج ثقتكم ودعمكم نحن ننافس على أكثر من بطولة فى الموسم وهدفنا كلنا بداية من مجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين التتويج بالألقاب لإسعادكم ثقوا فينا".

وأعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة الفريق التى ستخوض مباراة وادى دجلة اليوم فى السابعة والنصف باستاد القاهرة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

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وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد صبحى.

خط الدفاع: محمد عبد الشافى – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد السلام – حازم إمام.

خط الوسط: فرجانى ساسى – محمد حسن- إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – مصطفى فتحى – محمود شيكابالا - إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد – كاسونجو.

ويغيب كل من طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف وأشرف بن شرقى وعبد الله جمعة للإصابة ومحمد عنتر وكريم بامبو و محمد عبد الغنى ومحمود جنش و محمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.