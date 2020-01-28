شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن ينضم لمعسكر سموحة استعدادا للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، على اختيار عشرين لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها على استاد حرس الحدود بالمكس، فى تمام السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم: الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد الشيخ، محمد كوفى، رجب نبيل، خالد عبد الفتاح، أحمد ابو الفتوح، محمد الترهونى، يوسف ديوب، أحمد حمص، وأحمد جمال، إسلام جمال، شريف رضا، محمد نادى، فوزى الحناوى، ديريك نيسبامبى، حسام حسن، احمد حسن مكى، محمد طلعت، صلاح محسن.

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وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادى الأهلى، انتقال صلاح محسن لاعب فريق الكرة إلى صفوف نادى سموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وأنهى أمير توفيق كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادى لسموحة، وجاء انتقال صلاح محسن لمدة 6 أشهر بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبيين خلال الأيام الماضية.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الأهلى سيحصل على مليون و250 ألف جنيه مقابل إعارة صلاح محسن لسموحة حتى نهاية الموسم، فى الوقت الذى تم إرجاء البت فى إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر الشاب للفريق السكندرى حتى نهاية مباراة النجم الساحلى.

وكان صلاح محسن قد انتقل من صفوف إنبى إلى الأهلى موسم 2018 – 2019، لمدة أربعة مواسم ونصف، مقابل 20 مليون جنيه فى صفقة وصفت وقتها بالأغلى فى تاريخ انتقالات اللاعبين المصريين فى الدورى المصرى، إلا أن اللاعب خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، حيث أنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم سوى فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا سجل خلالهم 4 أهداف فيما شارك فى مباراة واحدة بالدورى.