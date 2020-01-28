شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مباريات دورى السوبر بعد تأجيل التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات بطولة دورى السوبر، لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن، بعد تأجيل منافسات التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة والتى كان مقرر إقامتها فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل.

ووفقا للجدول الذى أعلنته اللجنة فتستأنف المباريات 9 فبراير وتستمر حتى 16 من نفس الشهر ، بعد أن كان مقرر إيقاف بولة الورى بسبب التصفيات حيث يتم التوقف فى الفترة من 26 يناير وحتى 2 مارس، إلا انه بعد تأجيل التصفيات الأفريقية ، تم تعديل موعد مباريات البطولة المحلية.

قرر مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة السلة تأجيل التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، على مستوى المنتخبات والتي كان مقررًا إقامتها فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل بالإسكندرية، جاء قرار التأجيل لتقام التصفيات خلال نوفمبر من العام الجاري، دون إعلان أسباب التأجيل .

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وكان من المقرر أن يتولى عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد منصب مدير البطولة، التى ستقام بمحافظة الإسكندرية، بعد مفاضلة مع المغرب، حيث كان المغرب تقدم بطلب لاستضافة التصفيات فى الوقت الذى طلب فيه الاتحاد المصرى استضافتها ليتم فى النهاية الاستقرار على إقامتها بالإسكندرية .

ويشارك منتخب كرة السلة رجال فى التصفيات ضمن المجموعة الخامسة، حيث أسفرت القرعة التى أقيمت الشهر الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة بجانب المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر).

يذكر أن فريق الاتحاد السكندرى يشارك حاليا فى بطولة دبى الدولية والتى تستمر حتى 1 فبراير بالإمارات ، حيث خسر فى أول 3 مباريات أمام سلا المغربى و الرياضى اللبنانى، وهوبس اللبنانى.

ووفقا لجدول الدورى فتقام المباريات كالتالى ..