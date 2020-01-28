انتظروا حشدًا غير مسبوق.. الهلال يوجه رسالة للأهلي قبل المواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد حسين علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني، على أن العلاقات مع النادي الأهلي "تاريخية".

ويستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي يوم السبت المقبلة بالجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل من أجل حجز بطاقة التأهل لربع النهائي، أمام الهلال فيحتاج لتحقيق الانتصار للعبور من المجموعات.

وقال أمين عام الهلال السوداني في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار" "سيتم طرح التذاكر قبل المباراة بوقت كافي، نتوقع أن تشهد المباراة حشد جماهيري غير مسبوق".

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وتابع "المباراة سوف تقام على ملعب استاد الجوهرة، أحد مفاخر الملاعب الأفريقية، نحن نستثمر في الرياضة والبنية التحتية ولا نريد أن يذهب هذا الاستثمار بسبب صافرة مشروخة".

وتابع "لم يصلنا أي خطاب رسمي بموعد وصول بعثة الأهلي، لكن علمنا من خلال المواقع أن الأهلي سيصل يوم الخميس".

وشدد "الأهلي سيكون بين أهله وفي بيته الثاني، تربطنا علاقات كبيرة وتاريخية مع النادي الأهلي، كانوا يقولون أننا نشبه الأهلي في السودان ونفس الأمر هناك، لقد كنت ضمن الوفد الذي قدم واجب العزاء في الراحل صالح سليم".

واختتم "سنواجه الأهلي في مباراة لكرة القدم فقط لا غير، نحن نسعى للتأهل بكل تأكيد، والأهلي نادي له تاريخ، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والجهد داخل الملعب".