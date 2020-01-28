"أكبر من أن نكون ديكور".. الهلال يكشف أسباب الاحتجاج على حكم لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

كشف حسين علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني، أسباب الاحتجاج الرسمي على تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الفريق أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الهلال السوداني قد أصدر بياناً رسمياً احتج فيه على تعيين الحكم المغربي لمباراة الأهلي بملعب الجوهرة في السودان ضمن الجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأمين العام الهلال في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار" "نحن نعترض على ظاهرة تتكرر باستمرار مع الهلال السوداني، دائما المباريات المصيرية لا يخرج طاقم الحكام عن 3 أسماء بعينهم من بينهم رضوان جيد وحكم أخر من الجزائر لا اريد ذكر اسمه".

وواصل "هذا الأمر تكرر كثيراً، لا يتم مراعاة الأقاليم التي ينتمي لها الناديين، كاف في أمام النجم الساحلي في الخرطوم والتي خسرها الهلال بفعل فاعل، نحن واجهنا فريقيا تونسيا وتم اسناد المباراة لحكم من الجزائر والمنسق من المغرب، وكأن الكاف قرر اسناد تلك المباراة لإقليم المغرب الغربي".

Advertisements

وأكمل "أين حكام غرب ووسط وجنوب أفريقيا، لماذا يتم وضع حكام من شمال أفريقيا في المباريات المصيرية، والحكم المغربي قام باحتساب 3 ركلات جزاء لصالح النجم الساحلي ولم يحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة، هذا الحكم تسبب في اخراج لاعبينا عن شعورهم وشتت تركيزهم".

واستمر "هذا الحكم أيضا ادار مباراة في الدوري المصري بناء على برتوكول تعاون بين مصر والمغرب، هذا امر غريب ومثير للدهشة، لماذا يختارون هؤلاء الحكام وهناك سوابق غير جيدة لنا معهم وتجارب غير جيدة مع سبق الاصرار والترصد، نحن نوجه اللوم للكاف ونعتقد أن الكاف لديه فرق وأقاليم مفضلة".

وشدد "الهلال أكبر من أن يكون مجرد ديكور".

واختتم "نحن في حالة اجتماع دائم وننتظر رد الكاف، هذا الحكم تسبب في ظلم كبير على الهلال، والأن يتحدثون عن تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه يريد ادارة مباراة للهلال، هذا الحكم كان في مصر قريبا وأدار مباراة".