الأهلي يتقدم ببلاغ لوزارة الداخلية ضد "مجرمي" مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تقدم النادي الأهلي ببلاغ رسمي لدى وزارة الداخلية ضد من وصفهم بالمحرضين والمتسببين في إشعال الفتن لإلحاق الضرر بفريق النادي الأهلي وجماهيره.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسط حالات شحن كبيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في تصريحات إعلامية أن النادي تقدم ببلاغ جديد لوزارة الداخلية، وتحديداً للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

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وأشار مستشار الأهلي القانوني إلى أن البلاغ تضمن الذين قاموا بتزوير محادثات وتغريدات لخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي والإعلامي الرياضي أحمد شوبير بغرض إثارة الجماهير السودانية.

وطالب النادي الأهلي بالتصدي لمحرضي الفتن وفقاً لما ينص عليه القانون وذلك بعد الكشف عن هويتهم، مشدداً على أن العلاقة طيبة بين الشعبين المصري والسداوني.

ووصف عثمان مرتكبي هذه الأفعال بـ"المجرمين" الذين يسعون لفتنة بين جمهور الأهلي ونظيره في نادي الهلال السوداني الشقيق.

ووعد المستشار القانوني للنادي الأهلي بالكشف عن نتائج البلاغات السابقة التي قدمها النادي الأهلي، وذلك في الوقت المناسب بعيداً عن التعارض مع الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية ضد من وصفهم بـ"الصفحات المجرمة" على مواقع التواصل الاجتماعي.