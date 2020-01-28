أمير مرتضى يتحدث عن إراحة كارتيرون لعدد من لاعبي الزمالك أمام أول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، أن المدرب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، يفكر في إراحة من 8 إلى 9 لاعبين خلال مواجهة الفريق المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا مساء السبت المقبل، صيفا على نظيره اول أغسطس الأنجولي، في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك:" كارتيرون سيريح من 8 إلى 9 لاعبين خلال مواجهة الفريق الأنجولي خوفًا من تعرضهم للبطاقات الصفراء أو الاجهاد".

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وأضاف، أن المدرب كارتيرون طالب اللاعبين بالتركيز على مواجهة وادي دجلة بالدوري المقرر لهاء مساء غدا الثلاثاء، والفصل بين الدوري والمشاركة في أفريقيا.

وأوضح، أن فريق الزمالك يركز حاليا في مواجهة وادي دجلة بالدوري، مؤكدًا أن المسابقة لا تزال طويلة وحسم اللقب أمامه الكثير من الجولات.

وحسم الزمالك تأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في الجولة الماضية، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف مازيمبي المتصدر برصيد 11 نقطة.