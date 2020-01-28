ملف الإثنين.. قائمة الزمالك لمواجهة دجلة.. والخطيب يحضر مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

أزاور يكشف أفضل مدرب تعامل معه في الأهلي.. وحقيقة عرض الزمالك

أكد الدولي المغربي وليد أزاور، لاعب الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي، أن حسام البدري أفضل مدرب كان يتعامل معه، بالإضافة أبضا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك.

أزارو يتحدث عن علاقته بفايلر.. انفعال الجماهير..ومستقبله مع الأهلي

أكد الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي المعار لفريق الاتفاق السعودي، أن عقده مع القلعة الحمراء مستمر وكل ما تغير هو اعارته لمدة 6 أشهر للفريق السعودي.

فرج عامر يتحدث عن دور حسام حسن مع سموحة.. وكواليس التعاقد مع حمادة صدقي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق السكندري، كان له الفضل الأول في بقاء الفريق بالدوري وعدم هبوطه.

تعرف على قرعة المرحلة النهائية لدوري مراكز الشباب

أسفرت قرعة المرحلة النهائية للنسخة السابعة من دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية (دور الـ 32) عن مواجهة مركز شباب ديروط الشريف من أسيوط مع مركز شباب فيصل من السويس، ومركز شباب الشرابية من القاهرة مع مركز شباب منشأة عبد الرحمن من الدقهلية.

الأحمر يعلق على أحداث نهائي أفريقيا بتونس.. وسبب غيابه عن "برومو" قناة الزمالك

أكد أحمد الأحمر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك لكرة اليد، أن الألعاب الأخرى في مصر لا يتم الاهتمام بها إعلاميا بالقدر الكافي، مشيرا الى أنه كان خارج مصر عندما تم تصوير "برومو" قناة الزمالك".

عبد الله السعيد عن الانضمام للزمالك: لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل

فتح عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز الباب أمام إمكانية انتقاله إلى نادي الزمالك في الفترة المقبلة، مؤكداً أنه لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل.

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قرعة كأس إنجلترا.. تشيلسي ينتظر ليفربول في دور الستة عشر

أسفرت قرعة الدور الخامس (ثمن النهائي) في كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة نارية محتملة بين تشيلسي وفريق ليفربول، إذا نجح الأخير في التأهل.

منتخب قطر يتوج بلقب آسيا لليد للمرة الرابعة على التوالي

توّج المنتخب القطري بلقب بطولة آسيا لكرة اليد اليوم الاثنين بعد فوزه على نظيره منتخب كوريا الجنوبية 33 /21 في نهائي البطولة التي اقيمت في الكويت.

بعد رحيل ميدو.. المقاصة يتعادل مع طلائع الجيش

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة المقاصة وطلائع الجيش، بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 بالدوري الممتاز.

الإسماعيلي يعلن غياب "المحمدي ومجدي" عن ذهاب نصف نهائي البطولة العربية

أعلن النادي الإسماعيلي، اليوم الإثنين، غياب ثنائي الفريق باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، عن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بسبب الإيقاف.

أسوان يحقق فوزه الثاني في الدوري على حساب حرس الحدود

حقق فريق أسوان فوزا صعبا على نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 بالدوري الممتاز.

استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك لمواجهة دجلة بالدوري

أعلن باتريس كارتيرون‎ المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

الخطيب يحضر مران الأهلي.. الاطمئنان على حالة رمضان.. وجلسة مع الجهاز الفني

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.