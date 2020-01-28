والدة بطل "اليد" تحكي لـ"الخليج 365" تفاصيل صورة تقبيل قدمَيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شروق غنيم ومحمد مهدي:

بعد تتويج المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة إفريقيا، انتشرت صورة احتفال اللاعب محمد ممدوح، مع والدته، بعدما جثا لتقبيل قدمَيها.. "الخليج 365" تواصَل مع آمال الخواجة، والدة اللاعب، لتروي كواليس الصورة.

لازمت الخواجة ابنها في كل البطولات التي شارك فيها منذ كان صغيرًا؛ لكنها كانت المرة الأولى التي يغيب فيها الأب عن الحضور بعد رحيله في 25 أغسطس 2019 الماضي.

تقول والدة بطل "اليد" إن هذه المرة حرصت فيها على السفر رغم وطأة الحزن، معقبةً: "دي أول بطولة يلعبها بعد وفاة والده؛ إذ كان متعلقًا به جدًّا، وكانا دائمًا يتناقشان بعد كل ماتش وتدريب.. بعد ما مشي افتقد ده جدًّا، فصممت على أن أسافر كي أعوض غياب الأب".

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أصرَّت الأم على السفر، مضيفةً: "قالوا لي التأشيرة بتاخد وقت؛ لكن الاتحاد المصري ساعدني وأخذت التأشيرة في يوم، وقدرت أسافر مع ابني".

كانت فرحة الخواجة مضاعفةً حين فاز المنتخب الوطني بالبطولة؛ حيث شعرت أنها قد تخفف عن ابنها وطأة الحزن بعد رحيل الأب، قائلةً: "كمان كان نفسي ياخد جائزة أفضل لاعب.. لما ده ما حصلش والصور انتشرت، حسّيت بتعويض ربنا إنه ياخد محبة الناس دي كلها".