مروان محسن يكشف عن هدف الأهلي في رحلة السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

شدد مروان محسن مهاجم النادي الأهلي على ضرورة تحقيق فريقه الفوز على الهلال السوداني في ختام مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة أون سبورت قال مروان محسن :"المجموعة تعقدت مؤخراً، لكن كل ما كان يشغلنا كان تحقيق الفوز فقط على النجم الساحلي، وحققنا ما أردناه".

الأهلي يتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن النجم الساحلي والهلال السوداني، قبل صدام خارج ملعبه مع الهلال في الجولة الأخيرة السبت المقبل.

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وأضاف مروان محسن :"الأهلي ذاهب إلى السودان من أجل تحقيق الفوز، أتمنى التتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مع الفريق".

وشارك مروان محسن أساسياً في مواجهة الأهلي والنجم الساحلي مساء الأحد التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (1-0) على استاد السلام.

وأنهى مروان :"سعيد بوجود في النادي الأهلي الكبير، أشعر بالقوة، ومررت بصعوبات كثيرة، لكنني أركز فقط في عملي، وأنتظر كرم الله في النهاية".