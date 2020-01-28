رسميًا.. الهلال السوداني يحتج على حكم مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

احتج نادي الهلال السوداني بشكل رسمي على تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الفريق أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الهلال يوم السبت المقبل الأهلي في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد اسندت المباراة للحكم المغربي رضوان جيد، وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي على وصول خطاب رسمي بهذا الأمر.

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ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي لفاطمة الصادق المستشار الإعلامي لرئيس الهلال السوداني، جاء البيان التالي:

احتج نادي الهلال، رسميا عبر الأمين العام للنادي الدكتور حسن علي عيسي على قرار لجنة الحكام بـ"الكاف"، التي أسندت مهمة ادارة المباراة المفصلية التي يستقبل من خلالها الهلال ضيفه الاهلي القاهري، للحكم المغربي "رضوان جيد"، بالاشارة الى التاريخ السيء للحكم في مبارياته التي ادارها للهلال، واخرها مباراة الهلال ومضيفه النجم الساحلي في "سوسة"، خلال جولة ذهاب ربع النهائي من نسخة العام المنصرم لمسابقة الكونفدرالية.

يومها احتسب "رضوان جيد" ثلاث ركلات جزاء لأصحاب الارض على مدار الدقائق "30" و"34" و"81" من عمر تلك المباراة، التي رفض من خلالها احتساب جزائية لا غبار عليها للهلال بعد عرقلة "ابوعاقلة" داخل المنطقة المحرمة، كما ضمّن الهلال في احتجاجه نشاط الحكم المغربي في الدوري المصري لكرة القدم، وفق اتفاقية مُبرمة بين الاتحاد المصري والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث سبق وان استدعى "اتحاد الجبلاية"، الحكم "رضوان جيد" لادارة مباراة بيرميدز وانبي، برسم الدورة الثامنة عشر من الدوري المصري على ملعب الكلية الحربية؛ كحكم رئيسي ، بمساعدة لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بياسين بوسليم.

وبحسب "البيان الرسمي"، الذي أصدرته الامانة العامة للهلال، اليوم، فان الاحتجاج يتضمن اختيار لجنة الحكام بالكاف، لغالبية مباريات الهلال في النسخة الحالية من المسابقة لحكام ينشطون من الأساس في شمال افريقيا، التي ينتمي اليها ناديي الاهلي المصري والنجم الساحلي، منافسي الهلال في مجموعات الابطال، وطالب الهلال في خطابه للامين العام للاتحاد الأفريقي تغيير رضوان لعداله المنافسه واختيار حكم من منطقه مختلفه سياسيا وجغرافيا.