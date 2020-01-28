"مفاوضات الزمالك وطريقة الخروج من الأهلي".. أزارو يوجه 8 رسائل بعد الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المُعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، عدة رسائل خلال ظهوره الأول في برنامج "نامبر وان" على قناة النهار.

ورحيل أزارو عن الأهلي الأسبوع الماضي إلى نادي الاتفاق السعودي مقابل نصف مليون دولار راتباً بالإضافة إلى مبلغ إضافي من النادي الأحمر لإتمام الصفقة.

1- رينيه فايلر

"كل مدرب له رأيه، من الممكن أن يقتنع به اللاعب لكن إذا كان هناك تفسير، وهذا ما افتقدته وبحثت عنه منذ 6 أشهر" هكذا بدأ أزارو الحديث حول علاقته بمدربه رينيه فايلر

وأضاف أزارو :"لم ألعب العديد من المباريات، كنت أنتظر رد أو تفسير من فايلر، لكنه لم يتحدث معي على الإطلاق، لم يطلب مني العمل على تطوير أمر ما من أجل المشاركة".

وأردف أزارو :"كنت أحترم فايلر ولم أتحدث مطلقاً بسبب استبعادي، لكن هناك أشياء تتعلق بعدم الاحترام أو أمور شخصية وهذا ما لا أقبله، أما كل شيء في إطار كرة القدم فهو يمر دون أي أزمات".

2- الانتقال للزمالك

ربطت تقارير وليد أزارو بالزمالك بعد أن طلب السويسري فايلر مدرب الأهلي برحيله عن صفوف الفريق الأحمر في يناير الجاري.

وقال أزارو :"لم تصلني أية عروض من نادي الزمالك، كل ما أثير في هذا الصدد شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أزارو :"الانتقال للزمالك أمر صعب جداً، الذين لعبوا في النادي الاهلي وعاشوا بين جدرانه يفهمون هذا الكلام جيداً".

3- العرض الصيني

وعن العرض الصيني قال أزارو :"البعض يقول على مواقع التواصل الاجتماعي أنه عرض وهمي، وهذه من ضمن الشائعات التي انتشرت مؤخراً".

وأردف المهاجم المغربي :"لم أتأثر بسبب رفض العرض الصيني، وأكبر دليل على ذلك انني سجلت هدفين بعد ذلك في أول مباراة إفريقية مع النادي الأهلي".

كان نادي هيبي فورتشن قد تقدم لعرض من وليد أزارو في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 مقابل 10 ملايين دولار.

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4- الأفضل في الأهلي

وأتم أزارو بالحديث عن أفضل المدربين الذين عمل معهم في النادي الأهلي قائلاً :"حسام البدري وباتريس كارتيرون أفضل المدربين الذين تعاملوا معي".

5 - طريقة الخروج

وأشار أزارو حزنه لرحيله عن الأهلي بهذه الطريقة، ولم يتم اجباره على ترك النادي، مؤكدًا انه ترك أشياء كثيرة في وقت سابق من أجل الاستمرار مع الأهلي.

وواصل :"ما حدث معي خارج إطار النادي تماماً، ليس لدي مشكلة مع النادي الأهلي، وعلاقتي جيدة بكل زملائي، لكن ما حدث (من فايلر) هو أمر غير جيد".

وأتم المغربي أزارو تصريحاته:" تركت أشياء كثيرة من أجل البقاء مع الأهلي وفقاً لطلب النادي، لكن خروجه بهذه الطريقة لم تكن جيده".

6- الجمهور

ووجه أزارو رسالة للجمهور وقال " سعدت بحملتهم لرفض رحيلي، هذه الأشياء فرحتني".

وأضاف " الجمهور حكمه يتماشى مع حسب الحالة الحالية ويسعى للفوز وانفعالاته أمر طبيعي، وقت ما يحب يدعم أو ينتقد، وأنت شغلك كله في الملعب".

واختتم "الجماهير في الشارع تتعامل معي بشكل طبيعي وجيد، لا يحدث أي تجاوز، الأمور في الواقع عكس ما هي عليه في مواقع التواصل الاجتماعي".

7- الخطيب وطاهر

ووجه أزارو رسالة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي وقال" أشكره على تعامله المحترم معى له فضل كبير في اتمام انتقالي للإتفاق السعودي والشكر أيضاً لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على تعامله ".

وواصل " لا أنس محمود طاهر رئيس الأهلي السابق الذي كان له فضل كبير في إتمام انتقالي للأهلي".

8- السبب وراء كسر يده

تعرض وليد أزارو لكسر بيده عقب خروجه من قائمة الـ 18 لمباراة طنطا وهو ما دفعه للاحتجاج على قرار مديره الفني لتتعرض يده للكسر وهو ما علق عليه "أنا دائما بعد أي مباراة أكون من أول اللاعبين تواجداً في النادي، بالطبع الخروج عن السيطرة والشعور بالغضب نتج عن عدم وجود أي تفسير لما حدث معي".

وواصل "شعرت بعدم تقدير، عندما تشارك وتسجل وفجأة تجد تصرفات مختلفة، الأمر بالطبع غير جيد، وعندما انفعلت تواجدت اليوم التالي في الأهلي وقام الطبيب بعمل اللازم مع يدي المصابة".