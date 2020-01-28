أزاور يكشف أفضل مدرب تعامل معه في الأهلي.. وحقيقة عرض الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الدولي المغربي وليد أزاور، لاعب الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي، أن حسام البدري أفضل مدرب كان يتعامل معه، بالإضافة أبضا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك.

وقال أزارو في تصريحات تلفزيونية:" علاقتي كانت جيدة بحسام البدري أثناء تواجده كمدير فني للفريق، وأيضا المدرب باتريس كارتيرون المدرب السابق للفريق قبله رحيله عن النادي.

وأضاف، أنه لم يتلق أي عروض من جانب إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، وكل ما يروج كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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واوضح، أنهم ن الصعب الخروج من الأهلي واللعب للزمالك، مؤكدًا أن أي شخص يتواجد مع الأهلي يعلم هذا الكلام جيدا.

وأشار إلى أنه حزين لرحيله عن الأهلي بهذه الطريقة، ولم يتم اجباره على ترك النادي، مؤكدًا انه ترك أشياء كثيرة في وقت سابق من أجل الاستمرار مع الأهلي.

وأتم المغربي أزارو تصريحاته:" تركت أشياء كثيرة من أجل البقاء مع الأهلي وفقاً لطلب النادي، لكن خروجه بهذه الطريقة لم تكن جيده".