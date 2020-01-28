محمود عبدالعزيز يهاجم جروس وحسني عبدربه

أعرب محمود عبدالعزيز، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، عن استئيائه من غياب روح التنافس الشرف بين لاعبي الفريق خلال ولاية السويسري جروس المدير الفني الحالي لفريق الأهلي السعودي.

وقال "زيزو" في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:" جروس حال دون وجود تنافس بين لاعبي الفريق خلال ولايته، لعدم قيامه بالتدوير واللعب بمجموعة محددة جميع المباريات الرسمية".

وأوضح:" تلقيت عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز

وأبلغت جروس بالعرض ولكنه رفض رحيلي وأبلغني أنني ضمن العناصر الأساسية للفريق".وواصل في تصريحاته:" فوجئت بغيابي التام عن المشاركة بعدما عُدت من اصابة في الكتف وكنت أندهش من عدم منحي فرصة المشاركة في المباريات خلال ولايته".وكشف محمود عبدالعزيز، عن كواليس أزمته مع حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.وقال عبدالعزيز :" اختلفت في أكثر من مرة مع حسني عبدربه سواء داخل أو خارج الملعب".وأوضح نجم الإسماعيلي السابق والزمالك الحالي:" حسني عبدربه يتدخل في عقود اللاعبين على الرغم من أنه كان يتقاضى أكثر منها عشرات المرات".وتابع تصريحاته:" ليس من حق شخص أن يتحدث ويعترض عن أرزاق البشر، خاصةً إذا كان يحصل على أضعافها".وأنهى حديثه مؤكداً ان عبدربه كثير الحديث عن خدمة نادي الإسماعيلي، قائلاً:"الحقيقة أنها لم تكن خدمات بل عمل مثل أي عمل اّخر وبمقابل مالي كبير وليس على سبيل العمل الخدمي".