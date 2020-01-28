أبدى عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش سعادته عقب تسجيله هدف التعادل لفريقه بالامس امام المقاصة بالدوري.

وقال " هدفي أمام المقاصة يفرق معي بشكل كبير وكنت أحتاج للتسجيل، لأول مرة أشارك بكامل جاهزيتي الفنية والبدنية مع الفريق.

واردف: تعرضت لظروف صعبة الفترة الأخيرة، أسعى دائما لبذل أقصى جهد لدي، أحتاج للإستقرار لاستعادة مستواي الفني، فالنتائج لم تخدمني في بداية الموسم.

واكد: طلائع الجيش يواجه سوء توفيق الفترة الأخيرة.

واتم: لاعبي الطلائع في حاجة للوقت من أجل الانسجام مع بعضهم.

وكنت أحتاج للتسجيل، لأول مرة أشارك بكامل جاهزيتي الفنية والبدنية مع الفريق.واردف: تعرضت لظروف صعبة الفترة الأخيرة، أسعى دائما لبذل أقصى جهد لدي، أحتاج للإستقرار لاستعادة مستواي الفني، فالنتائج لم تخدمني في بداية الموسم.واكد: طلائع الجيش يواجه سوء توفيق الفترة الأخيرة.واتم: لاعبي الطلائع في حاجة للوقت من أجل الانسجام مع بعضهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو جمال: هدفي امام المقاصة "فارق" .. وتعرضت لظروف صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.