عمرو جمال بعد هدفه في المقاصة :"انتظروني مع طلائع الجيش "

أكد عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه يشعر بالارتياح بعد مشاركته بجوار ناصر منسي في

الهجوم.وقال عمرو خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد : "شعرت بالارتياح بعد مشاركتي بجوار ناصر منسي في خط الهجوم، طريقتي تتناسب معه ونكمل بعضنا البعض".وأكمل : "انتظروني مع طلائع الجيش بالدور الثاني، أشكر عبد الحميد بسيوني على جهده معي خلال الأيام الماضية".