أكد عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه يشعر بالارتياح بعد مشاركته بجوار ناصر منسي فيالهجوم.
وقال عمرو خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد : "شعرت بالارتياح بعد مشاركتي بجوار ناصر منسي في خط الهجوم، طريقتي تتناسب معه ونكمل بعضنا البعض".
وأكمل : "انتظروني مع طلائع الجيش بالدور الثاني، أشكر عبد الحميد بسيوني على جهده معي خلال الأيام الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو جمال بعد هدفه في المقاصة :"انتظروني مع طلائع الجيش " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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