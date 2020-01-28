عمرو جمال: أرقام أزارو لن يحققها أي مهاجم بالأهلي



كشف عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، حقيقة تفاوض الزمالك معه.

وقال عمرو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد : "من الصعب الانتقال للزمالك في الفترة المقبلة لأني مرتبط بالأهلي، فأنا لست لاعبا حرا حتى يتفاوض الزمالك معه وانتقالي للأبيض شائعات".

وعن أزارو: حزين لرحيله عن الأهلي لأني أعلم امكانياته جيدا، أتوقع عودته مرة أخرى".

وأكمل : "وليد أزارو من أفضل المهاجمين الأجانب الذين لعبت معهم في حياتي، وأرقامه لن يحققها أي مهاجم في الأهلي"

وأختتم لاعب طلائع الجيش قائلاً : أتمنى العودة للمنتخب، فالجهاز الفني يعلم إمكانياتي جيدا".

مرتبط بالأهلي، فأنا لست لاعبا حرا حتى يتفاوض الزمالك معه وانتقالي للأبيض شائعات".وعن أزارو: حزين لرحيله عن الأهلي لأني أعلم امكانياته جيدا، أتوقع عودته مرة أخرى".وأكمل : "وليد أزارو من أفضل المهاجمين الأجانب الذين لعبت معهم في حياتي، وأرقامه لن يحققها أي مهاجم في الأهلي"وأختتم لاعب طلائع الجيش قائلاً : أتمنى العودة للمنتخب، فالجهاز الفني يعلم إمكانياتي جيدا".

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