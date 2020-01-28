الماتش عبر قناة صدى البلد : "الهلال السوداني يسجل حضورا دائما في دوري أبطال إفريقيا ووصلنا للنهائي مرتين، البطولة ليست غريبة علينا".
أكد حسن علي عيسى، الأمين العام في الهلال السوداني، أن الفريق يسجل حضورا دائما في دوري أبطال إفريقيا ووصل للنهائي مرتين.
وقال حسن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج
وأكمل : "أسباب اعتراضنا على رضوان جيد أنه من منطقة الشمال الإفريقي، فالهلال دائما يعاني مع حكام شمال إفريقيا".
وأختتم: " نحن لا نثق في رضوان جيد ونعتبر أن تعيينه تحاملا واضحا علينا".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام الهلال السوداني: لا نثق في حكم مبارتنا مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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