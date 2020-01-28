أمين عام الهلال السوداني: لا نثق في حكم مبارتنا مع الأهلي



أكد حسن علي عيسى، الأمين العام في الهلال السوداني، أن الفريق يسجل حضورا دائما في دوري أبطال إفريقيا ووصل للنهائي مرتين.

وقال حسن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج

الماتش عبر قناة صدى البلد : "الهلال السوداني يسجل حضورا دائما في دوري أبطال إفريقيا ووصلنا للنهائي مرتين، البطولة ليست غريبة علينا".وأكمل : "أسباب اعتراضنا على رضوان جيد أنه من منطقة الشمال الإفريقي، فالهلال دائما يعاني مع حكام شمال إفريقيا".وأختتم: " نحن لا نثق في رضوان جيد ونعتبر أن تعيينه تحاملا واضحا علينا".