تعليمات كارتيرون للاعبي الزمالك قبل مواجهة وادي دجلة

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك تعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبيه قبل مواجهة وادي دجلة اليوم في الدوري.
قال أمير مرتضى عبر برنامج زملكاوي: "كارتيرونأبلغ اللاعبين بأهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز وعدم فقدان أي نقاط خاصة بعد ضمان التأهل إلى دوري الأبطال وهذا يجعل اللاعبون في أتم تركيزهم خلال اللقاء".
وأضاف: "المدرب سيقوم بإراحة 8 أو 9 لاعبين خلال مباراة أول أغسطس الأنجولي بعد ضمان التأهل ولكن القائمة سيتم الإعلان عنها عقب لقاء دجلة".
واختتم حديثه قائلا: "محمود عبد العزيز لاعب كبير ومنتظرين عودته لتدعيم الفريق".
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