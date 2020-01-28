شاهد.. أرسنال يتخطي عقبة بورنموث بهدفين في كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق ارسنال فوزاً هاماً علي مضيفه بورنموث بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم علي ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الدور 32 لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي.
سيطر ارسنال علي مجريات اللعب مبكراً، قبل ان يترجم سيطرته سريعاً بتسجيلالهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق بوكايو ساكا.
وواصل الجانرز السيطرة علي اللعب بعد تسجيل هدف التقدم، حتي أضاف ادوارد نيكيتاه الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 26 من عمرالشوط الأول.
وفي الشوط الثاني فرض ارسنال اسلوب لعبه علي المباراة وسط بعض المحاولات الضعيفة من جانب بورنموث سعياً لتقليص الفارق.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ينجح سوريدج لاعب بورنموث في تسجيل الهدف الأول لفريقه لتصبح النتيجة 2-1.
بهذه النتيجة يتأهل أرسنال الي ثمن نهائي البطولة ليواجه فريق بورتسموث.
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