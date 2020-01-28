محمود عبد العزيز يكشف موعد عودته من الإصابة

كشف محمود عبدالعزيز، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، عن موعد عودته للمشاركة مع الفريق، عقب الاصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر الماضي.
وقال عبدالعزيز الذي حل ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" سأتحه إلى ألمانيا السبت المقبل من أجل متابعة حالتي وبناء عليها سيتحددموعد عودتي للملاعب".
وأوضح:" ربما أعود للملاعب في فترة أقل من 4 أشهر، وزيارتي لألمانيا هي من ستحدد الأمر".
وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على الاهتمام بإصابته ومتابعتها بشكل متواصل وتوفير كافة الامكانيات لعلاجه.
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