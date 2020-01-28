وليد أزارو: لو رجع بيا الزمن سأختار الانتقال للأهلي مجدداً

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، محترم بشكل كبير، مشيرًاإلى أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، دائمًا كان يتعامل معه بشكل محترم هو الأخر. وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "الخطيب وجهلي رسالة عبر سيد عبدالحفيظ ولكن مش حابب أقولها وهيا اللي خلتني أوافق على الرحيل إلى الاتفاق". وتابع: "لو رجع بيا الزمن سأختار الانتقال للأهلي مجدداً"
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