نتيجة مباراة الوصل والنصر فى الدوري الإماراتي

تتجه انظار عشاق كرة القدم الإماراتية الى ملعب “زعبيل” عندما يستقبل نادي الوصل جاره نادي النصر، فى ديربي الإثارة والتحدي اليوم الثلاثاء 28-1-2020، فى قمة الجولة الرابعة عشر فى دوري الخليج العربي الإماراتي.

من المقرر ان تنطلق المباراة فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل فريق النصر المباراة فى المركز السادس برصيد 23 نقطة، جمعهم من 13 مباراة، حقق 7 انتصارات، وتعادلين، وتعرض لأربع هزائم، فى المقابل يحتل فريق الوصل المركز السابع برصيد 21 نقطة، جمعهم من 13، حقق 6 انتصارات، وتعادل فى ثلاث مباريات، وتعرض لأربع هزائم.

ويتقدم النصر بفارق نقطتين فقط عن مضيفه الوصل مما سيزيد من أهمية المباراة لكلا الفريقين من اجل تحقيق الفوز للتقدم فى ترتيب جدول الدوري والدخول أكثر فى المنافسة على لقب المسابقة المحلية.

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يذكر ان لقاء الفريقين فى الجولة الاولي بالدوري الإماراتي قد انتهي بالتعادل السلبي بدون اهداف، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “آل مكتوم بنادي النصر”.

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