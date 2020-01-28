نتيجة مباراة العين وبونيودكور الأوزبكي فى دوري أبطال آسيا

يستضيف نادي العين نظيره بونيودكور الأوزبكي اليوم الثلاثاء 28-1-2020، على ملعب “هزاع بن زايد”، فى مباراة مهمة بالدور التمهيدي الأخير (دور الإقصائيات) بدوري أبطال آسيا 2020، حيث يتأهل الفريق الفائز إلى دور المجموعات.

تنطلق المباراة عصر اليوم فى تمام الساعة 16:40 بتوقيت مصر، 17:40 بتوقيت مكة المكرمة، 18:40 بتوقيت دبي، 14:40 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3، ويعلق عليها حسن العيدروس.

وسيكون اليوم بداية مشوار الزعيم في بطولة دوري ابطال آسيا والتي يبحث عن التتويج بها في نسختها الـ39، بقيادة المدير الفني البرتغالي المتميز بيدرو ايمانويل، ويتواجد نادي العين فى المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 24 نقطة.

بينما نادي بونيودكور الأوزبكي بدأ مشواره في دوري أبطال آسيا 2020 من الدور التمهيدي الثاني، وتغلب في هذا الدور على الزوراء العراقي بنتيجة 4-1، ليتأهل للملحق الأخير.

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ويعود تاريخ لقاء الفريقين لعام 2017 فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، والذي شهد تفوق نادي العين فى مباراة الذهاب بنتيجة 3-2، وفى مباراة الإياب بثلاثية نظيفة على ملعب هزاع بن زايد، مما يرجح كافة الزعيم فى مباراة اليوم.

وكان نادي الهلال السعودي هو بطل النسخه الماضية 2019، بعد ان تفوق على نادي اوراوا ريد دياموندز الياباني فى المباراة النهائية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بـ3 اهداف دون رد، ليصبح أكثر الاندية تتويجاً بلقب بطولة دوري ابطال آسيا (ثلاث ألقاب).

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