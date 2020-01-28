شاهد أهداف مباراة آرسنال وبورنموث في كأس إنجلترا

حلّ نادي ارسنال ضيفاً على نادي بورنموث مساء اليوم الاثنين 27-1-2020 على ملعب فيتاليتي، وذلك فى ختام الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

انطلقت المباراة فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

واجتاز نادي آرسنال عقبة بورنموث في الدور الرابع، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، على ملعب الفيتاليتي ستاديوم.

وتأهل الجانرز إلى الدور الخامس، من أجل مواجهة فريق الدرجة الثالثة نادي بورتسموث، حيث عبر البومبي إلى الدور الخامس، لخوض مواجهة بذكريات البريميرليج.

وسجل الجانرز الهدف الأول بعد مرور خمس دقائق فقط عبر الصغير ساكا، الذي استغل 22 تمريرة بين لاعبي الجانرز، ووضع تصويبة يسارية في سقف المرمى.

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ثم عزز المهاجم الصغير الواعد “إيدي نيكيتاه” النتيجة لصالح الضيف اللندني، بعد صناعة من محرز الأول ساكا، وعرضية حولها الشاب الصغير بلمسة يسارية في المرمى.

وتمكن فريق بورنموث من تقليص الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت المبدد للقاء، عبر “دانيل سوريدج”.

جدير بالذكر ان لقاء الفريقين بالبريميرليج الموسم الحالي قد شهد فوز ارسنال بهدف دون رد فى مباراة الدور الاول على ملعب الامارات، وفى مباراة الإياب انتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة هدف مقابل هدف على ملعب فيتاليتي.