رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من التعاقد مع نجم ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من التعاقد مع نجم ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة " كوريري ديلا سيرا " الإيطالية، أن ريال مدريد يمتلك فرصة عظيمة للحصول على خدمات حارس المرمى دوناروما، في نهاية الموسم الحالي.

جيانلويجي دوناروما الحارس الإيطالي، هو واحد من أفضل الحراس في أوروبا، ولذلك فإنه أصبح مطمع العديد من الأندية، بالإضافة إلى صغر سنه لأنه يبلغ من العمر 20 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن دوناروما سوف ينتهي عقده مع ميلان في صيف 2021، فضلًا عن أن ميلان لم يكن بمقدرته إقناع الحارس بالتجديد، ولذلك فهم على إستعداد لبيعه في الصيف.

جدير بالذكر أن اللاعب يدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية التي أبدت رغبتها بالتعاقد مع الحارس الشاب الفترة المقبلة، أبرزها باريس سان جيرمان ويوفنتوس.