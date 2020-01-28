رياضة | عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن حارس مرمى الفريق محمد الشناوي جاهزاً للمشاركة في مواجهة الفريق المقبلة أمام الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد المصدر، أن الشناوي أجرى آشعة للإطمئنان على حالته اليوم، وبينت الآشعة سلامة اللاعب من أي إصابات وجاهزيته لمبراة الهلال.

وإختتم المصدر: "سيتواجد الشناوي في مباراة الهلال القادمة، وسيقوم بحراسة عرين الأهلي في المباراة دون مشاكل".

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واصطدم الشناوي بمهاجم النجم الساحلي كريم لعريبي في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، بعد خروج الشناوي لإلتقاط كرة عالية.

وحقق الأهلي فوزاً هاماً بالأمس على النجم الساحلي بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب السلام.

ويتوجه الأهلي للسودان لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل 1 فبراير، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة، حيث يكفي الأهلي التعادل فقط للحصول على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وفي سياق متصل، يحاول الجهاز الطبي بالأهلي تجهيز نجم الفريق رمضان صبحي، للمشاركة في اللقاء، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.