رياضة | مباريات هامة لغزل شبين وعرب الرمل والشرقية وبلبيس وميت خاقان بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات هامة لغزل شبين وعرب الرمل والشرقية وبلبيس وميت خاقان بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام سبع مباريات من العيار الثقيل، في المجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث، حيث تشهد الجولة الرابعة للدور الثاني مواجهات مركز شباب ديرب نجم مع فريق غزل شبين، وشهد لقاء الدور الأول خسارة الغزل على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويخوض فريق مركز شباب تلا لقاء صعب خارج أرضه مع فاقوس وتعادل الفريق التلاوي على ملعبه في الدور الأول بهدف لمثله.

ويحل فريق ميت خلف ضيفاً على نظيره، فريق ميت خاقان في موقعة كروية مرتقبة وأسفر لقاء الذهاب عن تعادلهما بهدف لمثله.

ويلعب فريق سرس الليان مع فريق دقادوس، وخسر دقادوس على ملعبه في الدور الأول، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كما يستضيف فريق مركز شباب أبو حماد، نظيره، فريق بلبيس، وكان لقاء الدور الأول قد شهد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويواجه فريق عرب الرمل، نظيره فريق نادي ديرب نجم على ملعب مركز شباب قويسنا، وشهد لقاء الدور الأول، بملعب ديرب تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

ويستقبل ملعب مركز شباب أبو كبير لقاء الشرقية مع نادي أبو كبير وتفوق الشرقية في الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة العاشرة



1- سرس الليان 32 نقطة

2- بلبيس 27 نقطة

3- الشرقية 27 نقطة

4- شباب تلا 26 نقطة

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5- غزل شبين 25 نقطة

6- عرب الرمل 23 نقطة

7- ميت خاقان 21 نقطة

8- فاقـوس 18 نقطة

9- شباب ديرب نجم 17 نقطة

10- دقادوس 17 نقطة

11- ميت خلف 16 نقطة

12- شباب أبو حماد 15 نقطة

13- أبو كبير 14 نقطة

14 ديرب نجم 11 نقطة.

