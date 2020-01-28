رياضة | عملاق إنجليزي يخطط لخطف ألكاسير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملاق إنجليزي يخطط لخطف ألكاسير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش الدولي الإسباني باكو ألكاسير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني أيامه الأخيرة داخل جدران فريق أسود الفيستيفال خاصًة بعد ان تعاقد الفريق مع النيرويجي الشاب إيرلينج هالاند خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وقالت صحيفة " ذا صن " البريطانية أن فريق نادي نيوكاسل الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات الدولي الإسباني لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مع وجود بند في العقد يسمح للفريق الذي ينافس في البريميرليج شراءه بـــ30 مليون يورو .

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وعلى الرغم من إقتراب اللاعب خطوة كبيرة نحو الإنضمام لنيوكاسل فإن فالنسيا يخطط للحصول على خدمات اللاعب الذي تألق في أرضية ملعب الميستايا خلال الأعوام القليلة الماضية قبل الإنتقال إلى برشلونة ومنه لبروسيا.

يُذكر أن فالنسيا يسعى إلى ضم ألكاسير خاصًة وأن نجم هجومه رودريجو مورينو بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق صوب البلوجرانا ما يفسح المجال لألكاسير أكثر من اجل المشاركة مع الفريق .