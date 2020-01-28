رياضة | وليد أزارو: الأهلي سيتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو: الأهلي سيتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أنه يتمنى صعود النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "صعود الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا أمر طبيعي".

وتابع: "الأهلي قادر على الصعود، المجموعة صعبة للغاية ولكن الأهلي قادرًا على الصعود إلى الأدوار النهائية".