رياضة | أزارو: الخطيب وراء موافقتي على عرض الاتفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو: الخطيب وراء موافقتي على عرض الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أن علاقته كبيرة وقوية مع لاعبي الأهلي والعمال.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "سأفتقد جميع اللاعبين، ولكن علي معلول أقربهم لأنه كان دوما معي في الغرفة وأجايي وأحمد فتحي وجميع اللاعبين".

ووجه أزارو رسالة إلى الجماهير: "أحس أشكر كل واحد بيحب أزارو وكل واحد انتقد وليد أزارو، ومعاه عشنا حاجات حلوة واتمنى للأهلي التوفيق السنة دي وخاصة في إفريقيا".

كما وجه رسالة إلى لاعبي الأهلي: "الناس كلها نضيفة واللعيبة من أفضل الناس اللي شوفتها في حياتي وأحب أشكر كل واحد كان السبب في نجاح وليد أزارو".

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واضاف: "أكتر صحابي هما اللي بيلعبوا مكاني مروان محسن وصلاح محسن وأجايي وعمرنا ما زعلنا أن واحد بيلعب وواحد لا".

واشار وليد أزارو، إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي تعامل معه باحترام شديد، محترم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، دائمًا كان يتعامل معه بشكل محترم هو الأخر.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "الخطيب وجهلي رسالة عبر سيد عبدالحفيظ ولكن مش حابب أقولها وهيا اللي خلتني أوافق على الرحيل إلى الاتفاق".

وتابع: "لو رجع بيا الزمن سأختار الانتقال للأهلي مجدداً".