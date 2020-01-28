رياضة | كابوس جديد يداهم زيدان قبل ديربي مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كابوس جديد يداهم زيدان قبل ديربي مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأزمات باتت تعرف طريقها للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للمرينيجي قبل ديربي مدريد التي تنتظر الفريق ضد الروخيبلانكوس كتيبة الارجنتيني دييجو سيميوني .

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد لم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم الاثنين ولعب بصورة منفردة .

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وعاد اللاعب البلجيكي الأسبوع الماضي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه لكنه سرعان ما فقد فرصته في المشاركة مع باقي زملائه وتأكد بشكل رسمي غيابه عن مباراة سرقسطة في كأس الملك ودريبي مدريد بالدوري .

وفي نفس السياق قالت صحيفة " آس " الإسبانية أن هازارد يسعى إلى أن يتواجد في مباراة مانشستر سيتي والتي ستجمع الفريقان لحساب مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا المقرر لها 26 فبراير المقبل .

وسيغيب اللاعب الحاصل مع منتخب بلاده على برونزية العالم 2018 عن مباريات أوساسونا وسيلتا فيجو وليفانتي في الدوري بالإضافة إلى ديربي مدريد ضد الروخيبلانكوس وسرقسطة في الكأس .