رياضة | رسميًا.. الفتح يبرم صفقة دنماركية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الفتح يبرم صفقة دنماركية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي عن توقيع عقد إحترافي جديد اليوم الاثنين مع نجم دنماركي يدعى باشكيم قادري وذلك لمدة موسمين ونصف الموسم من أجل تمثيل الفريق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

ويعتبر قادري واحد من أفضل اللاعبين في الدنمارك ونجح في التدرج بالفئات السنية المختلفة وبات أول محترف دنماركي يشارك في ملاعب المملكة العربية السعودية .

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وسبق وأن إرتدى قادري البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً قميص نادي كوبنهاجن الدنماركي ولعب معه لموسمين في بطولة دوري أبطال أوروبا .

وإنتقل منه إلى فريق نادي أودنسه الدنماركي ودافع عن ألوانه في عشرين مباراة نجح خلالهم في تسجيل عشرة أهداف وصنع ستة آخرين .

وبذلك يكون إجمالي مشاركات اللاعب في بطولة الدوري الدنماركي 169 مباراة نجح خلالها في تسجيل 40 هدفًا وصنع 33 هدفًا آخرين لزملائه .