رياضة | أزارو يكشف سر استبعاده من منتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو يكشف سر استبعاده من منتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أنه تم استبعاده من منتخب المغرب بسبب استبعاده من حسابات فايلر بدون سبب.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "تم استبعادي من تشكيل الأهلي بشكل غير مفسر وهذا ما تسبب في استبعادي عن حسابات المنتخب المغربي".

وتابع: " مدرب المغربي طالبني بالانتقال لفرنسا ولكني اصريت على الانتقال للأهلي".

وأوضح: "لم العب بطولة أمم افريقيا الأخيرة بسبب تفضيلي الانتقال للأهلي وإذا تكرر نفس التجربة في الاحتراف ساختار الأهلي من جديد لأن الأهلي أفضل شيء في مسيرتي"