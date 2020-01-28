رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لتهميش كورتوا وإستقطاب أخطبوط جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إلى إجراء صفقة من العيار الثقيل على مستوى حراسة المرمى وذلك من أجل سد الثغرة التي يعاني منها الملكي خلال النصف الأول من الموسم الجاري 2019 – 2020 .

وقالت صحيفة " كوريري ديلا سيرا الإيطالية " أن إدارة الملكي تحاول الحصول على خدمات حارس الميلان الشاب جيانلويجي دوناروما واحد من أحد حراس المرمى في أوروبا بل وفي العالم أجمع خاصةً وأنه يتوفر على أكثر من عرض للرحيل عن فريق الروسونيري .

Advertisements

وأكملت الصحيفة أن الملكي لديه فرصة عظيمة من أجل الحصول على خدمات الإيطالي بنهاية الموسم الجاري حيث سينتهي تعاقده مع ميلان في صيف العام المقبل 2021 ويجد الفريق الذي ينافس في الكالتشيو إقناع حارسه بالتجديد لسنوات مقبلة وأصبح مستعد للموافقة على رحيله في الصيف .

وكانت عدة أندية أوروبية قد أبدت رغبتها في الحصول على خدمات الحارس الشاب لتنافس ريال مدريد مثل باريس سان جيرمان الفرنسي والعملاق الإيطالي فريق نادي يوفنتوس .