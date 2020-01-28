رياضة | أزارو: حسام البدري أفضل مدرب تعاملت معه في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو: حسام البدري أفضل مدرب تعاملت معه في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، هو أفضل مدرب تعامل معه داخل أسوار القلعة الحمراء.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "أود أن أوجه له التحية عبر البرنامج وهو من الناس الجميلة اللي اتعاملت معها"