رياضة | فياريال يصعد لاعب عربي للفريق الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فياريال يصعد لاعب عربي للفريق الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني عن تصعيد اللاعب المغربي سفيان شاكلا حيث سيبدأ المشاركة في الفترة المقبلة مع فريق الغواصات الصفراء في بطولة الدوري .

ويعتبر سفيان شاكالا واحد من اللاعبين العرب الذين ينشطون في بطولة الليجا وهو الذي ولد في مدينة القنيطرة المغربية ويبلغ من العمر ستة وعشرين عامًا ويلعب في مركز قلب الدفاع .

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وسبق للاعب العربي اللعب لعدة أندية في الدوري الإسباني مثل ألميريا ومليلة بالإضافة إلى لا رودا وشارك في صفوف فريق ريال بيتيس الرديف.

كما خاض اللاعب المغربي تجربة إحتراف ليست بالقصيرة في الدوري المجري قبل أن ينتقل إلى فريق نادي فياريال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .

وخلال الجزء الأول من الموسم الجاري شارك اللاعب مع الفريق الرديف ومثل الغواصات الصفراء في إحدى وعشرين مباراة نجح خلالها في تسجيل هدف وسبق له اللعب في منتخب أسود الأطلس للشباب .