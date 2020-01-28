الامارات | «دبي جونيور ريغاتا» في شواطئ جميرا السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي جونيور ريغاتا» في شواطئ جميرا السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود فعاليات بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة (ناشئون وصغار) إلى شواطئ جميرا من جديد يوم السبت المقبل من خلال انطلاق منافسات الجولة الأولى، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري الحالي 2019-2020.

تقام الفعاليات بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) بمشاركة عدد كبير من لاعبي ولاعبات الأندية الرياضية البحرية بالدولة والأكاديميات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

وينحصر التنافس في الجولة الأولى في ألقاب أربع فئات مختلفة هي ليزر 4.7 ناشئين، وليزر 4.7 ناشئات وأوبتمست صغار (ذكور) وأوبتمست (إناث)، حيث من المتوقع أن تجرى خمسة أشواط في الفترتين الصباحية والمسائية لكل فئة بإشراف اللجنة الفنية المختصة.