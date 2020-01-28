الامارات | إنجاز معنوي يلوح للظفرة من فوق الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز معنوي يلوح للظفرة من فوق الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق الظفرة عن تحقيق إنجاز معنوي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بالوصول لوصافة جدول الترتيب مع انطلاقة مرحلة الإياب من المسابقة، حينما يستقبل في الساعة 17:15 من مساء اليوم ضيفه فريق الجزيرة على استاد حمدان بن زايد، لحساب الجولة 14، في وقت يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 23 نقطة مقابل 24 نقطة للجزيرة صاحب الترتيب الرابع، وسيمنح الفوز في اللقاء فريق الظفرة فرصة احتلال المركز الثاني مؤقتاً خلف شباب الأهلي.

وتصب كل المؤشرات في مصلحة أصحاب الأرض لتحقيق الفوز بنقاط المباراة كاملة، وذلك عطفاً على النتائج التي حققها لاعبوه في المباريات السابقة، والتي أهلتهم لإنهاء الدور الأول في المركز الخامس وبرصيد 23 نقطة لأول مرة في تاريخهم، إذ قدم «فارس الظفرة» أداءً مقروناً بالنتائج بالفوز على العين والشارقة وحتا والفجيرة على التوالي.

ويمر لاعبو فريق الظفرة بحالة من النشوة بسبب الانتصارات المتتالية، كما أن مهاجم الفريق، البرازيلي جواو بيدرو، يبدو جاهزاً للاستمرار في هز شباك المنافسين بعد أن سجل سبعة أهداف في آخر خمس مباريات خاضها فريقه، من بينها ثنائية في لقاءين، ليضع اسمه في قائمة الهدافين، بعد أن رفع رصيده إلى ثمانية أهداف، بفارق خمسة أهداف المتصدر، لاعب العين، التوغولي لابا كودجو.

في المقابل، يدخل فريق الجزيرة اللقاء وهو يمنّي نفسه بتصحيح المسار بعد السقوط في الجولة الماضية خارج ملعبه في فخ التعادل في مواجهة عجمان، وهو اللقاء الذي ظهر فيه الفريق بصورة دون المستوى، ويدرك مدرب الفريق، الهولندي مارسيل كايزر، أن الخسارة في لقاء اليوم قد تضعف من حظوظه بصورة كبيرة في سباق المنافسة على الدوري.