الامارات | المنتخب يحقق انتصاره الأول في «سلة دبي» من بوابة بيروت

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يحقق انتصاره الأول في «سلة دبي» من بوابة بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني لكرة السلة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على وصيف الأندية العربية فريق بيروت اللبناني بفارق 15 نقطة وبنتيجة «93-78» في المباراة التي جمعتهما أمس لحساب خامسة جولات المجموعة الثانية في دوري مجموعات بطولة دبي الدولية، المقامة حالياً في نسختها 31 على صالة نادي شباب الأهلي، وتمتد حتى الأول من فبراير المقبل، بمشاركة 11 من نخبة منتخبات وأندية القارتين الآسيوية والإفريقية.

كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة الأولى، تسجيل بطل الأندية العربية الاتحاد السكندري المصري، انتصاره الأول في البطولة، بفوزه على الوثبة السوري «96-64».

وبنتائج الجولة، خطف المنتخب انتصاره الأول في البطولة، ليفرض من خلاله الشراكة مع فريق مايتي سبورت الفلبيني على صعيد وصافة فرق المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط مع كل من مايتي سبورت الفلبيني وبيروت اللبناني، فيما حافظ الرادسي التونسي على صدارة فرق المجموعة بست نقاط، ويقبع الاتحاد السوري في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من ثلاث هزائم.

وعلى صعيد المجموعة الأولى، أحيا الاتحاد السكندري آماله ببلوغ ربع النهائي، بعد أن فرض نفسه شريكاً على المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط مع كل من الوثبة السوري وفريق الجامعة الأميركية بدبي، ليؤجل حسم البطاقة الرابعة حتى يوم غدٍ في ختام دوري المجموعات، خصوصاً أن فريق الرياضي اللبناني متصدر المجموعة ضمن تأهله في ظل حصوله على رصيد ست نقاط، وبفارق النقطة عن ملاحقه سلا المغربي، وهوبس اللبناني صاحب رصيد النقاط الأربعة.

وجاءت البداية قوية من المنتخب، بعد أن نجح لاعبو الأبيض في إنهاء الفترة الأولى لمصلحتهم بفارق ثماني نقاط «22-14»، قبل أن ينجح لاعبو بيروت اللبناني في تقليص الفارق مع نهاية الشوط الأول إلى أربع نقاط «36-40» بنيلهم الأفضلية بنتيجة الفترة الثانية «22-18».

ومع انطلاق الشوط الثاني عاود الفريق اللبناني ضغطه بهدف تقليص الفارق، إلا أن صحوة دفاعات الأبيض أتاحت له الصمود ومن ثم توسيع الفارق إلى خمس نقاط بنيل لاعبي المنتخب الأفضلية بنتيجة الفترة الثالثة «22-21»، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة والحاسمة، والتي عاود خلالها المنتخب اتباع أسلوب الدفاع المحكم والانطلاق في الهجمات السريعة التي اتاحت له حسم نتيجتها «31-21» والفوز بالمباراة.

وفي مباراة ثانية، لم يجد الاتحاد السكندري صعوبة في حسم لقائه مع الوثبة السوري، بعد أن أحكم الفريق المصري قبضته على مجريات اللقاء وهيمن على مراحله الأربعة بواقع «27-18 و20-12 و25-13 و24-21».

أطول لاعبي البطولة يعلن اعتزاله من دبي

أكد أطول لاعبي البطولة الدولي السوري عبدالوهاب الحموي (221 سنتيمتراً)، أن مشاركته مع الاتحاد الحلبي في النسخة الحالية من بطولة دبي الدولية هي الأخيرة له في ملاعب السلة، في ظل اتخاذه قرار اعتزال اللعب.

وقال الحموي (30 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»، إن «المشاركة في بطولة دبي هي المحطة الأخيرة لي بعد اتخاذي قرار الاعتزال»، موضحاً أن «الحرص على وداع الملاعب من بوابة دولية دبي هو رد عرفان لهذه البطولة التي لطالما لعبت دوراً كبيراً في تطوير كرة السلة على صعيد القارتين الآسيوية والإفريقية، فضلاً عن مشاركتي فيها مع فرق عدة سواء السورية أو اللبنانية، أبرزها مشاركتي مع الرياضي اللبناني في نسخة ما قبل العام الماضي». وتصدر لاعب المنتخب السوري عبدالوهاب الحموي عام 2017 قائمة اللاعبين الأكثر تطوراً في قارة آسيا بحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، وتعود مسيرته إلى عام 2003 حين بدأ اللعب بصفوف الكرامة الحمصي قبل أن ينتقل إلى فريق نادي الجيش عام 2011، وخاض تجارب احترافية مع أندية لبنانية، كما انضم إلى صفوف منتخب سورية بجميع فئاته لا سيما في بطولة العالم للناشئين في نيوزيلندا عام 2009 وبطولة آسيا للرجال 2017.

مباريات اليوم

الساعة 15:00

المجموعة: A

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الفريقان: سلا المغربي

X هوبس اللبناني

الساعة 17:00

المجموعة: A

الفريقان: الجامعة الأميركية بدبي

X الاتحاد السكندري المصري

الساعة: 19:00

المجموعة: A

الفريقان: الوثبة السوري

X الرياضي اللبناني

الساعة: 21:00

الفريقان: بيروت اللبناني

X مايتي سبورت الفلبيني