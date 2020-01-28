الامارات | «زيدان» أقل خططاً من كلوب وغوارديولا.. لكنه «الملهم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» أقل خططاً من كلوب وغوارديولا.. لكنه «الملهم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفسر العناق الكبير بين مدافع ريال مدريد ناتشو ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بعد تسجيل اللاعب العائد من الإصابة هدف الفوز الثمين للنادي الملكي بمرمى بلد الوليد في الجولة 21 وضمان صدارة الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن الغريم التقليدي برشلونة، طبيعة الحالة النفسية في غرفة تبديل ملابس الفريق، ومدى قدرة العقل الفني في استيعاب كل لاعبي «الميرينغي» من أساسيين واحتياطيين وعائدين من الإصابة، فكل منهم له دوره والتوقيت المناسب لإشراكه.

السياسة التي ينتهجها زيدان تجعل الفريق على قلب رجل واحد وتعكس مهارة المدرب الكبيرة في الاتصال بلاعبيه وسرعة علاج المشكلات، فريال مدريد أصبح انعكاساً لشخصية مدربه في الملعب حيث الهدوء والاتزان وعدم استعجال التسجيل، وتنويع الحلول للخروج بانتصارات تتحقق بجماعية الأداء وأهداف باتت تتحقق بأقدام ورؤوس لاعبي الوسط والمدافعين وليس المهاجمين فحسب.

وكشف ناتشو عن عمق العلاقة الوطيدة مع زيدان، والاتصال المباشر مع عقول اللاعبين خلال المباراة، وقال لصحيفة «أس» الإسبانية بعد مباراة بلد الوليد: «عندما تسير الأمور بشكل جيد أو سيئ، فإن ريال مدريد يلعب حتى الموت مع زيدان، وهذا هو مفتاح نجاحاتنا في السنوات الأخيرة».

وأضاف: «تتساءلون عن عناقي لزيدان، حسناً، لم أكن أريد التقدم إلى الأمام في تلك الركلة الركنية، لكن زيدان طلب مني التقدم إلى الأمام عند القائم الأول، فسقطت الكرة على رأسي بالمصادفة ثم سجلت الهدف، ولذلك ذهبت إلى زيدان واحتفلت معه.. إذا كان عليّ أن أراهن على شخص ما، فهو زيدان، أنا أثق به كثيراً، هذا أهم شيء بالنسبة لي».

ويثبت زيدان أن الطريق إلى الألقاب والبطولات بحاجة إلى نوعية خاصة من المدربين ممن يتمتعون بعلاقة قوية مع اللاعبين، وتذخر الكرة العالمية بنماذج مشابهة ونجاحات تحققت بتوافر هذا العامل النفسي المهم، إذ راهن برشلونة سابقاً على الإسباني بيب غوارديولا فصنع للنادي الكاتالوني مجداً غابراً وأرقاماً قياسية وسداسية تاريخية شهيرة، نتيجة اقترابه أكثر من اللاعبين وبنى معهم صداقات فأحبوه وحولوه إلى أسطورة في عالم التدريب وفكر «التيكي تاكا» الذي يمتع به الجماهير مع مانشستر سيتي.

وليس ببعيد عن الدوري الإنجليزي أيضاً يتصدر المدرب الألماني يورغن كلوب المشهد بطريقة تعامله مع ليفربول واحتوائه مشكلات نجومه لحظة حدوثها كما جرى في أزمة محمد صلاح وزميله مانيه، والمضي بالفريق العريق الى لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والاقتراب بدرجة جنونية من الفوز بالدوري الإنجليزي بعد غياب دام منذ 1990.

وقد لا يمتلك زيدان الخطط التكتيكية التي بحوزة غوارديولا وكلوب، لكنه أثبت أن البساطة والقيادة المرنة للفريق بإمكانها تحقيق مكاسب عظيمة، كيف لا؟ وقد توج مع «الملكي» بـ10 ألقاب بينها ثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا، وكذلك لقب الدوري الإسباني وذلك في أربع سنوات فقط منذ 2016.

قالوا عن «زيزو»

• مدرب ليفربول يورغن كلوب: «إذا كان العديد من الأشخاص يعتقدون أن زيدان ليس ملماً بالأمور التكتيكية سيكون الأمر مضحكاً حقاً.. بالنسبة لي هو واحد من أفضل خمسة لاعبي كرة القدم في كل العصور».

• مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا: «أنا معجب جداً بزيدان، لم نتحدث كثيراً ولكن انطباعي عنه بأنه شخص مدهش، من دواعي سروري أن أراه مجدداً على أرض الملعب».

• لاعب ريال مدريد البرازيلي رودريغو: «زيدان دائماً ما يمنحني شعوراً بالهدوء.. يمنحنا كلاعبين صغار الثقة للعب بشكل أساسي والحصول على فرصة مناسبة لإثبات قدراتنا».

• النجم البلجيكي إدين هازارد: «أحترم زيدان كثيراً، لقد كان مثلي الأعلى، الفضل يعود إليه في قراري بممارسة كرة القدم».

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10 مزايا لزيدان مع ريال مدريد

1- الهدوء في التعامل مع المباريات ما يمنحه قراءة سليمة للمجريات.

2- تطوير المنظومة الدفاعية، إذ لم يستقبل الفريق سوى 13 هدفاً (الأقل في الليغا).

3- إيجاد حلول للتهديف عبر لاعبي الوسط والمدافعين في حال عزوف المهاجمين عن التسجيل.

4- منح الفرص للاعبين الشباب والرهان عليهم في مباريات مهمة بإشراكهم أساسيين.

5- أكثر المدربين لجوءاً إلى مداورة اللاعبين بين المباراة والأخرى، بهدف ادخار طاقات النجوم في الموسم.

6- الصبر على المهاجم كريم بنزيمة ومنحه فرصاً كثيرة، والنجاح في إعادته للواجهة رغم تهميشه من جانب المنتخب الفرنسي.

7- الإيمان بقدرات الحارس البلجيكي كورتوا في وقت واجه فيه حملة غضب عارمة من الجمهور لدى مقارنته بالحارس السابق الكوستاريكي نافاس.

8- التكيف مع الواقع وإصابات اللاعبين بدليل مواصلة النتائج المذهلة، رغم غياب هازارد وغاريث بيل وراموس.

9- اكتشاف قطعة تكتيكية نادرة ممثلة في الأوروغوياني فالفيردي والمساهمة في تطويره وتقديمه للكرة العالمية بصورة نجم كبير.

10- إرضاء غرور رئيس النادي فلورنتينو بيريز برفع القيمة السوقية للاعبين وتطوير النجوم الواعدين.

ناتشو: «ريال مدريد يلعب حتى الموت مع زيدان.. أثق به كثيراً فهو مفتاح نجاحاتنا».

ريال مدريد أصبح انعكاساً مباشراً لشخصية زين الدين زيدان.. الهدوء والاتزان.