الامارات | حمدان بن محمد : الأبطال يأتون ويرحلون لكن الأساطير إلى الأبد

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد : الأبطال يأتون ويرحلون لكن الأساطير إلى الأبد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أسطورة كرة السلة الأميركية، كوبي براينت، الذي لقي حتفه، أول من أمس، في حادث تحطم مروحية، أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص آخرين، بينهم ابنته جيانا (13 عاماً). وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «لقد حملت رسالة ملهمة لشبابنا في دبي، ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم»، مضيفاً سموه: «الأبطال يأتون ويرحلون، لكن الأساطير إلى الأبد.. كوبي براينت».

وكانت كرة السلة الأميركية، والرياضة العالمية، تلقت صدمة كبيرة بعد وفاة براينت، عن عمر 42 عاماً. - «لقد حملت رسالة ملهمة لشبابنا في دبي Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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