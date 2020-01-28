شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت للاعبي الأهلي بعد الفوز على النجم الساحلي واعتلاء الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، صرف مكافآت خاصة لكل لاعب عقب الفوز على النجم الساحلى بهدف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على أرض ملعب استاد السلام بالجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بدورى الأبطال، وسادت حالة من الارتياح داخل القلعة الحمراء عقب تصدر الفريق المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السودانى في الجولة الأخيرة من نفس البطولة.

فيما أكد الجهاز الطبى على جاهزية رمضان صبحى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها السبت المقبل في السودان ضمن مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة في دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، تجهيز اللاعبين لمواجهة بطل السودان، خاصة أنه كان من المقرر أن يشارك اللاعب في مباراة الفريق التي خاضها أمس الأول أمام النجم الساحلى، وينتظر أن يخوض اللاعب اختبارا طبيا أخيرا للتأكد من جاهزيته قبل السفر للسودان عصر الخميس المقبل.

فيما قام الجهاز الطبى أمس بتطعيم اللاعبين والجهاز الفنى؛ استعدادا للسفر للسودان لمواجهة الهلال السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

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يذكر أن بعثة الأهلى تطير إلى السودان في الرابعة عصر الخميس المقبل برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادى، ويسبقها سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلى المدير الإدارى؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات والتأمين وغيرها من الأمور التنسيقية قبل وصول البعثة للعاصمة السودانية الخرطوم.

كما أجرى سيد عبدالحفيظ اتصالا هاتفيا بالسفير المصرى في السودان حسام عيسى؛ للتنسيق معه، والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلى بالسودان، وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلى للخرطوم مساء الخميس المقبل. ويتصدر الأهلى المجموعة الثانية في البطولة برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة.

من جهه أخرى، واصل الفريق الكروى تدريباته، استعدادا لمواجهة الهلال السودانى، السبت المقبل، دون الحصول على راحة عقب مواجهة النجم الساحلى والتى حسمها الفريق لصالحه بهدف مقابل لاشىء سجله جونيور أجايى. وقبل انطلاق المران أمس عقد رينيه فايلر جلسة مع اللاعبين أبدى خلالها عدم رضاه عن الأداء أمام النجم الساحلى، رغم الفوز على بطل تونس، كما وبخ المدرب السويسرى الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم بسبب الأخطاء الدفاعية التي حدثت وشكل من خلالها لاعبو النجم خطورة على مرمى محمد الشناوى في بعض الأوقات، وشدد على أن مواجهة الهلال ستكون صعبة ولن تتحمل تلك الأخطاء.

فيما أجرى محمد الشناوى، حارس مرمى، أشعة على ظهره؛ للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في نهاية مباراة النجم الساحلى التونسى.

وكان الشناوى قد سقط في إحدى الكرات المشتركة أثناء مباراة الأهلى والنجم وكاد بسببها مغادرة الملعب، لكنه تمسك باستكمال اللقاء؛ حتى لا يحرم الفريق من التغيير الأخير، خاصة أن السنغالى أليو بادجى، الوافد الجديد، كان في طريقه لدخول الملعب على حساب مروان محسن.