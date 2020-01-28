شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة صحوته على حساب وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، نظيره وادى دجلة، في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز. تقابل الفريقان في 18 مواجهة في تاريخ مواجهتهما في جميع المسابقات الدورى المصرى وكأس مصر حقق الزمالك الفوز 11 مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات، وسجل لاعبو الأبيض 35 هدفًا مقابل 15 هدفًا للفريق الدجلاوى. وكانت أول مواجهة بين الفريقين يوم 24 ديسمبر 2014 في الجولة الرابعة عشرة بمسابقة الدورى العام وانتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة. ويتطلع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، إلى محاولة اقتناص الثلاث نقاط لاكتساب مزيد من الثقة لدى اللاعبين في بطولة الدورى، خاصة بعد سلسلة النتائج السلبية للقلعة البيضاء في بداية الدورى خلال ولاية الصربى ميتشو مع أبناء ميت عقبة والتى كانت سببًا في رحيله عن الأبيض خلال الفترة الماضية. ويغيب عن الزمالك خلال هذه المباراة النجم المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الفريق، بعدما تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء في مباراة مازيمبى الكونغولى، وخرج على أثرها من اللقاء ولم يشارك، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا. ويدفع المدير الفنى الفرنسى بالقوة الضاربة خلال مواجهة وادى دجلة، متسلحًا بمصطفى محمد «البلدوزر الصغير»، قبل أن يقوم بإراحة الأساسيين خلال مباراة أول أغسطس الأنجولى، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة الأفريقية، حيث يرغب كارتيرون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الدجلاوى قبل مباراة الفريق الأنجولى والتى تعد تحصيل حاصل للقلعة البيضاء بعدما تأهل رسميًا إلى دور ربع النهائى. ويخوض كارتيرون اللقاء بتشكيل يتكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى وأمامه كل من حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى «الونش»، محمد عبدالشافى، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود عبدالرازق «شيكابالا»، يوسف إبراهيم «أوباما»، محمد أوناجم، مصطفى محمد.

على جانب آخر، يدخل فريق وادى دجلة تحت قيادة اليونانى تاكيس جونياس، المباراة ساعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بنقطة على الأقل أمام أبناء ميت عقبة، حيث يحتل الفريق الدجلاوى المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة.