شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال»: لم أستطع النوم بسبب «فيدرر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رافاييل نادال، المصنف الأول عالميا، أنه لم يستطع النوم قبل مشاهدة المباراة الماراثونية بين منافسه التقليدي روجر فيدرر وجون ميلمان، في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وتغلب فيدرر على ميلمان، في مباراة ماراثونية استغرقت 4 ساعات و3 دقائق، في الدور الثالث للبطولة.

ورغم ارتباط نادال بمباراة في نفس الدور، حرص اللاعب الإسبانى على مشاهدة المباراة بين فيدرر وميلمان والتى امتدت حتى قبل دقائق قليلة من الواحدة بعد منتصف ليل أمس بالتوقيت المحلى لملبورن.

وعلق نادال على هذه المباراة الماراثونية قائلا «شاهدت المباراة حتى الواحدة صباحا. لم يكن من الممكن أن أنام قبل مشاهدة المباراة. كانت مواجهة حماسية ومثيرة في نهايتها، وكان من الممكن أن يحدث أي شىء».

وقطع نادال خطوة جديدة على طريق الفوز بلقبه الثانى في بطولة أستراليا المفتوحة بفوزه الكبير على مواطنه بابلو كارينو بوستا.

على جانب آخر، أنهت الأمريكية صوفيا كينين، مسيرة مواطنتها الشابة كوكو جوف ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عندما فازت عليها (6-7)، و(6-3)، و(6-0) لتصعد لدور الثمانية في أولى البطولات الأربع الكبرى.

Advertisements

كانت جوف، 15 عامًا، فازت في الدور السابق على حاملة اللقب اليابانية نعومى أوساكا بعدما هزمت الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز المتوجة بـ7 ألقاب في البطولات الكبرى في الدور الأول. وفى مباراة أمس الأول، فازت جوف بالمجموعة الأولى بعد أن نجحت في قلب تأخرها بعد تعرضها لكسر إرسالها.

ورغم تلقى جوف الكثير من التشجيع، فإن كينين المصنفة الـ14 في البطولة، شقت طريقها وكسرت إرسال منافستها الأصغر سنًا عندما ارتكبت الأخيرة 3 أخطاء مزدوجة في الشوط الرابع من المجموعة الثانية.

وفى المجموعة الفاصلة، لم تتوقف جوف عن ارتكاب الأخطاء المزدوجة، وتمكنت بذلك كينين من كسر إرسالها 3 مرات لتضمن الاستمرار في البطولة.

وقالت كينين عن الإنجاز «لم أفعل ذلك من أجل الشهرة بل من أجل نفسى لأننى أردت أن أثبت لنفسى أننى قادرة على ذلك».

وأضافت «أريد أن يرى الجميع من أنا وأن أقدم أفضل أداء كى أبرر وجودى هنا وأحقيتى بالانتماء للعبة».

وتابعت جوف بعد المباراة «هدفى على المدى القصير هو التحسن». وأردفت «وأنا أسير بصورة جيدة حاليًا بينما عمرى 15 عامًا ولا يزال أمامى الكثير». وزادت «أشعر أن بوسعى التحسن في الكثير من الجوانب ولا أعتقد أن مستواى الحالى قريب من المستوى الأعلى الذي أريد الوصول إليه».