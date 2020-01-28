شكرا لقرائتكم جمال عمر مديرا فنيا للمقاصة حتى نهاية الدور الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي مجلس إدارة نادي المقاصة الإبقاء علي جمال عمر المدير الفني الحالي للفريق ، في منصبه حتي نهاية مباريات الدور الأول ، حتي تتمكن إدارة النادي من دراسة السير الذاتية الخاصة بالمدربين الأجانب المعروضين ، والحصول علي وقت كافي لاختيار أفضل العناصر المتاحة والتفاوض مع المدربين.

ويتبقي مباراتين لفريق المقاصة حتي نهاية الدور الأول ، ويتوقف الدوري فترة تصل الي شهر بسبب مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات أمم افريقيا ، وهي فترة كافية للتعاقد مع مدير فني والتأقلم مع الفريق.

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وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة إقالة ميدو من تدريب الفريق الفيومى، أول أمس الأربعاء، وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضى فى الجولة الـ 14 للدورى المصرى ليحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 15 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من فوزين و5 تعادلات و7 خسائر.

وأضاف المصدر أن بعض مسئولى المقاصة يرون أن إيمانويل لن يحقق طموح الفريق ولكنها ستتفاوض معه لمعرفة مدى طموحه فى مشواره التدريبى، وإن كان الاتجاه عدم الاقتناع بقيادة إيمانويل للفريق ولكن سيكون هناك جلسة حاسمة بعد حضور المدير الفنى للقاهرة على حسابه للتفاوض مع إدارة النادى الفيومى.

وبخلاف العرض الذى تلقته إدارة المقاصة لقيادة أمونيكى الفريق فهناك 5 مدربين مرشحين لتولى منصب المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة خلفا لميدو، وهم كل من على ماهر المدير الفنى السابق لإنبي، وأحمد حسن المدير الفنى السابق للإسماعيلى وكابتن المنتخب الوطنى السابق، وإيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى، وخالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني.